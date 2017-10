Simona Izzo a Verissimo : "A Jeremias perdono tutto"

Simona Izzo si racconta a Verissimo. La regista appena arrivata in trasmissione ha elargito doni, estraendoli dalla borsa proprio come fa Mary Poppins: ha portato un reggiseno per Carmen Di Pietro, cibi tipici pugliesi per il compagno di Silvia Toffanin e giochi per i suoi figli. Poi la regista ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita dalla casa sono stata male, avevo la tachicardia, temevo quasi di morire, ma alla fine ho deciso di andare ugualmente in scena. Eppure avete visto, Marco Predolin mi ha preso in giro e nessun mi ha creduta”, a questa affermazione Carmen Di Pietro presente in studio la rassicura e dice: “Simona, tu non muori, fai morire", scatenando la risata di tutto il pubblico in studio.



La Izzo ha poi raccontato un simpatico aneddoto: “Subito dopo l'esclusione sono andata da mio marito Ricky Tognazzi che sta girando un film a Brindisi, e l’autista che mi ha accompagnato era un fan del mio ex marito Antonello Venditti. Insomma mi sono fatta tutto il viaggio per andare da Ricky con le canzoni di Antonello che suonavano per tutto il tempo”. Sul suo ex coinquilino della casa del reality, Jeremias Rodriguez, Simona Izzo ha poi aggiunto: “Lui voleva parlare con me, era in lacrime ma io l’ho fermato, perché ci sono cose che non bisogna raccontare. Ma proprio per questo suo passato gli perdono tutto. Anche di avermi detto vecchia depressa di m***a”.