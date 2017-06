Selfie: Matteo bullizzato da piccolo per il suo peso, ha perso 47 kg in un anno

Sono sempre di più i casi, in Italia, di obesità: un problema che, oltre a causare evidenti difficoltà fisiche, debilita anche la mente e fa soffrire chi non riesce più nemmeno a guardarsi allo specchio. A Selfie, grazie alla padrona di casa, Simona Ventura, e all'ex-calciatore Bernardo Corradi, c'è un ragazzo che è riuscito a vincere la sua sfida, Matteo, che in un anno e mezzo ha perso ben 47 chili: "Sono sempre stato attaccato fin da piccolo per il mio aspetto - racconta il giovane Matteo - avevo paura di uscire in cortile, mi sentivo a disagio in mezzo agli altri. Trattenevo le lacrime, per non dimostrarmi debole. L'anno scorso sono arrivato a pesare 120 kg per 1,68mt e mi sono reso conto che non stavo più bene. Dovevo fare qualcosa e ho perso 47 chili in un anno e mezzo. Mia mamma e mio papà si sono separati, lui è andato via e ci vediamo poco, quasi mai. Mia mamma mi è vicino, mia sorella e mio cognato sono i miei secondi genitori".