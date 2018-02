Sanremo 2018: Noemi "insulta" security, denunciata per oltraggio

Un agente della security però le ha chiesto di mettersi in coda con tutti gli altri, anche perché pare che Noemi non avesse con sé neanche il pass. Bene, la cantautrice romana che sul palco porta il brano "Non smettere di cercarmi" è tornata sì suoi passi, ma avrebbe anche apostrofato la guardia con un "ma guarda che c...ne". La frase non è sfuggita all'uomo che l'ha subito denunciata per "oltraggio a pubblico ufficiale".