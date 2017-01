Richard Benson: "Sono malato di cuore e non ho i soldi per le medicine"

Senza denti e magrissimo, Richard Benson ospite di "Pomeriggio Cinque" ha lanciato un appello. Il rocker chiede infatti di essere aiutato, giura infatti di attraversare un momento molto difficile: "Sono molto malato di cuore, rischio di morire da un momento all'altro, faccio fatica a respirare e non ho abbastanza soldi per comprarmi medicine". Poi, come è nel suo carattere, comincia a urlare e a cantare in diretta.