10 settembre 2015 Raffaella Fico torna nel pallone: sarà volto di un talk show sul calcio La showgirl affiancherà Valter De Maggio nel programma dell'emittente napoletana Canale 9 "Tutti in campo"

10:44 - Raffaella Fico torna a occuparsi di calcio, ma stavolta Mario Balotelli non c'entra. La showgirl napoletana sarà il volto femminile del talk show calcistico "Tutti in campo", in onda in prima serata sull'emittente campana Canale 9, a partire dal prossimo lunedì. Dopo una fortunata edizione di "Controcampo" su Italia 1, che l'ha vista protagonista con Ciccio Valenti, la Fico si occuperà di nuovo del mondo del pallone e in particolare del Napoli, di cui è grande tifosa. Lo farà al fianco del giornalista Valter De Maggio, al timone del programma.