RadioMediaset acquista il 100 per cento di Radio MonteCarlo

"Proseguono gli investimenti di Mediaset nella nuova avventura radiofonica - spiega in una nota Pier Silvio Berlusconi - partendo da zero, in poco più di tre anni abbiamo costituito il primo gruppo nazionale, RadioMediaset. Grazie a un accurato lavoro editoriale e commerciale siamo riusciti a trasformare radio che facevano veramente fatica economicamente in un polo efficiente che crea margine e assicura redditività. E oggi siamo orgogliosi dell’arrivo di Radio MonteCarlo, non solo un brand iconico del panorama radiofonico, ma anche l’unica emittente di carattere internazionale, diffusa in lingua italiana anche nel Principato di Monaco. Un caloroso ringraziamento e i più sinceri complimenti al fondatore di Radio MonteCarlo Alberto Hazan, il principale imprenditore radiofonico del nostro paese che continua a collaborare con noi all'ulteriore sviluppo della storica emittente".