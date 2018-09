R101, ecco tutte le novità della stagione

R101 è un'emittente nazionale che si rivolge a un target prevalentemente adulto con un format che mette la musica al centro della sua offerta. L’elemento distintivo nel posizionamento dell’emittente è rappresentato dall’autorevolezza in ambito musicale che deriva dall’assoluta qualità dei brani trasmessi, frutto di un’accurata selezione. L’emittente si caratterizza per un “tone of voice” misurato, positivo e solare, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli ascoltatori offrendo loro un momento di svago e divertimento.

Oltre alla musica, che svolge un ruolo dominante all’interno dell’offerta editoriale, la programmazione di R101 è arricchita dalla presenza di speaker professionisti che mettono le loro capacità di conduzione a servizio dell’intrattenimento. In particolare, il palinsesto è fortemente caratterizzato dalla presenza del morning show “La Banda di R101”, programma di punta dell’emittente, condotto tutte le mattine da Paolo Dini, Lester, Cristiano Militello, Chiara Tortorella e Riccardo Russo. R101 non è solo una radio ma rappresenta un vero e proprio sistema di comunicazione integrato che mette al centro la musica e che si sviluppa in TV sul digitale terrestre canale 167, sulle piattaforme digitali, sui canali social e sul territorio. Da sempre legata a eventi musicali di rilevanza internazionale, è partner dei tour di alcune delle principali popstar mondiali come Katy Perry, Sam Smith, Depeche Mode, Lady Gaga, Adele, Imagine Dragons, Shawn Mendes e molti altri. Il profilo di ascolto di R101 è composto da un pubblico leggermente più maschile, ma non escludente per il target femminile e si concentra principalmente sulle fasce d’età più centrali, dai 25 ai 54 anni. Sul piano qualitativo, il target di R101 si distingue per la sua curiosità, apertura alle novità, all’esplorazione e per dotazioni culturali ed economiche medio/alte.

LE NOVITA’ DELLA STAGIONE



ALVIN & KATIA FOLLESA

Dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 Alvin e Katia Follesa sono la nuova “strana coppia” di R101, che ogni giorno coinvolge ospiti e personaggi dello spettacolo con simpatia e ironia.

L’ORA DEL TEO!

Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.00 Con Teo Teocoli, Nino Formicola, Silvia Notargiacomo. Un programma scritto con Marco Posani. Teo Teocoli, e tutti i personaggi creati dalla sua fantasia, insieme a Nino Formicola e a Silvia Notargiacomo, animano una esilarante redazione del giornale della sera. Perché tornare a casa con il buonumore è la migliore notizia del giorno!