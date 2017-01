Patrizia Griffini, da petineuse del "Grande Fratello" ad amica del cuore di Belen

Nella Casa del " Grande Fratello 5 ", Patrizia Griffini amava ripetere: "Che attitude", tanto che la Gialappa's ne aveva fatto un tormentone. Il suo "attitude" è rimasto la passione per i capelli, tanto che prima di entrare nel reality faceva la parrucchiera e ancora adesso ha un salone di bellezza. Per tutti infatti è la petineuse, non ha più lavorato nel mondo dello spettacolo ma è rimasta amica di tanti vip, Belen in primis.

L'amicizia con la showgirl argentina risale ai tempi della sua storia con Fabrizio Corona e ha resistito anche dopo. Un legame così saldo, da indurre Belen a volerla come testimone di nozze. Così Patty ha definitivamente conquistato un posto d'onore nel clan Rodriguez.



Amica di Stefano De Martino, legatissima al piccolo Santiago, la zia Patty, come spesso la Griffini si definisce sui social, ha "adottato" anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato Francesco Monte, sempre presente agli appuntamenti importanti, come alle feste e alle vacanze tra amici.



Belen è di certo la sua migliore amica vip, ma non l'unica. La petineuse è molto legata ad altre celebrità, da Christian Vieri a Claudia Galanti, da Raffaella Zardo al suo idolo Paola Barale.



Nella Casa del GF faceva spesso coppia con il futuro vincitore di quell'edizione,Jonathan Kashanian, e si era fatta notare (e si faceva sentire) per la sua incontenibile energia.



Dopo l'esperienza in tv, per la Griffini, che ha compiuto 50 anni lo scorso 29 gennaio, non sono stati solo feste e paillettes. Nel 2013, pochi mesi dopo il matrimonio degli amici Belen e Stefano, fu costretta a un ricovero in ospedale. Due anni prima, la petineuse incappò in un incidente altrettanto spiacevole: le esplose una protesi al seno e dovette correre ai ripari.