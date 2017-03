Paolo Bonolis: "Resto a Mediaset con un nuovo Senso della vita"

"Con Mediaset - ha dichiarato - ho avuto un dialogo costante, perché i protagonisti sono sempre gli stessi, mentre in Rai è difficile individuare un dialogo continuativo". Oltre a "Il senso della vita", in questa stagione torneranno tanti show di successo come "Chi ha incastrato Peter Pan?", "Music" e "Avanti un altro", tutti in onda su Canale 5. Nella prossima stagione Paolo Bonolis sarà di nuovo protagonista della rete ammiraglia con gli storici "Ciao Darwin" e "Scherzi a parte".



"SANREMO? LO RIFAREI AD ALTRE CONDIZIONI" - - Secondo Bonolis, "l'Ariston e' un luogo troppo limitato sia in chiave scenografica che in chiave di coreografia del momento canoro. In una sede nuova lo farei, ma all'Ariston si possono solo ripercorrere i sempiterni calli. Ed è un peccato, se avete visto l'Eurofestival ci sono possibilità di racconto della musica che l'Ariston non permette. Con Campo Dall'Orto ho parlato di questo quando ci siamo incontrati. Credo fosse d'accordo con me, ma finché stanno lì io preferisco continuare con 'Music' che peraltro ha la sfida di dover combattere la concorrenza degli altri canali". A proposito della possibilita' di lasciar andare il proprio talento in Rai per l'occasione sanremese come già accaduto con Mike Bongiorno e Maria De Filippi, l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi osserva che "per noi veramente Sanremo è Sanremo, un evento di costume durante il quale per tradizione e per questioni commerciali noi abbassiamo le armi.



"PARLIAMONE SABATO", BONOLIS DIFENDE PAOLA PEREGO - Paolo Bonolis si schiera con Paola Perego sulla questione "Parliamone sabato", trasmissione chiusa dopo le accuse di razzismo e sessismo verso le donne dell'Est. "Sono rapporti di forza quelli che si esercitano spesso in tv: la Rai è un'azienda di Stato e di conseguenza deve far contenti tutti" ha dichiarato il conduttore "Credo che dietro quella chiusura ci siano altre cose di cui non sono a conoscenza. Credo che se Paola con il suo programma avesse fatto il 20% non l'avrebbero chiusa mai. Uno deve avere le palle per rispondere e non solo sottomettersi a quello che viene detto in rete".