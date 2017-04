Paola Barale, i primi 50 anni della bionda più sexy della tv

Ha cominciato a lavorare in tv con Antonio Ricci a Odiens, ma il grande successo è arrivato al fianco di Mike Bongiorno ne "La ruota della fortuna". Da allora ha lavorato con i più grandi, da Pippo Baudo a Raimondo Vianello, da Gerry Scotti a Maurizio Costanzo e, naturalmente, Fiorello. Dal 1996 al 2001 è stata infatti la timone di "Buona Domenica" poi sono arrivate trasmissioni come "La pupa e il secchione", "Mistero" e "Pechino Express".

Nel frattempo si è sposata, nel 1998, con Gianni Sperti. Per poi divorziare. Con il modello e attore israeliano Raz Degan arriva anche il grande amore. Una storia che la porta lontano dal piccolo schermo, la fa viaggiare, amare di più la natura e gli animali (non si separa mai dai suoi cani). Ma anche questa avventura finisce, nonostante in molti abbiano sperato fino all'ultimo in un ritorno di fiamma soprattutto dopo L'Isola dei famosi. "Con Raz è davvero finita - ha dichiarato a Verissimo -. Non sono alla ricerca di un nuovo compagno. Nell'attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati".