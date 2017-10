8 febbraio 2016 Paola Barale conduce un nuovo adventure dating show di Italia1 La showgirl in primavera sarà al timone di "Flight 616": otto ragazzi e ragazze si preparano a girare il mondo e a innamorarsi

11:37 - La seconda vita di Paola Barale ricomincia a 50 anni. La showgirl è tornata infatti single e dopo l'avventura a "Pechino Express" è pronta a presentare su Italia 1 "Flight 616", un adventure dating show che - come anticipa il sito di "Tv Sorrisi e Canzoni" - andrà in onda in primavera in prima serata. Otto ragazze e otto ragazzi single, tra i 21 e i 29 anni, si preparano proprio in questi giorni per il check-in più importante della loro vita.

Si imbarcheranno infatti per un incredibile viaggio in sei tappe tutto intorno al mondo. Un viaggio che li porterà in luoghi affascinanti e lontanissimi e, magari, alla scoperta del vero amore.