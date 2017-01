Orlando Brown, arrestato l'ex attore Disney della serie "Raven"

Orlando Brown, ex star di Disney Channel nella sitcom "Raven", continua ad avere problemi con la giustizia. L'attore è stato arrestato per aver aggredito la sua fidanzata in California. Dopo essersi opposto all'arresto, la polizia ha dovuto trascinarlo in carcere dove è stato anche scoperto in possesso di metanfetamina. In passato era stato fermato per molestie e possesso di droga.