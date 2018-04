Omicidio Vannini, la rabbia della madre: “Vergogna: aspetto la sentenza da anni”

“Vergogna, vergogna, è uno schifo come posso credere ancora nella giustizia. Mi hanno ammazzato un figlio a vent’anni. Vergogna!”: sono le parole gridate da Marina, madre di Marco Vannini, morto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, vicino a Roma, nella casa della fidanzata dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. A Qaurto Grado si ripercorrono i momenti salienti della sentenza che ha visto Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per omicidio volontario, tre condanne a tre anni per omicidio colposo e una assoluzione



La donna si è allontanata in lacrime dal tribunale seguita da amici e parenti che con lei gridavano contro la decisione del tribunale. “Riconsegnerò la mia scheda elettorale perché mi vergogno di essere una cittadina italiana – ha affermato la donna - loro sono liberi, anzi sono sicura che stanno festeggiando, mentre mio figlio è morto a vent'anni. Dentro quell'aula c’è scritto che la giustizia è uguale per tutti”, ha poi aggiunto la donna.