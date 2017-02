La Iena Nadia Toffa si trova a Ponticelli, nella periferia di Napoli, per mostrare la vita all'interno delle case prefabbricate costruite in amianto dopo l'emergenza del terremoto in Irpinia. Il quartiere, chiamato da tutti Bipiani, ospita tra abusivismo e disperazione, circa 400 persone: molte di loro, a causa dell'amianto e della vita malsana che li circonda, sono malate di tumore.