Moser, amore vero per Cecilia? La difesa del cugino e di un amico

La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha diviso tutti. Dal pubblico agli addetti ai lavori, c’è chi ha preso le parti della coppia e chi invece sostiene che i due abbiano sbagliato i modi e i tempi con cui hanno reso pubblico il loro sentimento. Si continua a discuterne anche a Domenica Live dove intervengono il cugino e un amico dell’ex-ciclista. "Secondo me Ignazio in alcune occasioni ha parlato pensando che fosse tra amici, dimenticandosi delle telecamere. Non posso negare che abbia avuto tante donne ma ciò non toglie che si sia innamorato di Cecilia", spiega Moreno Moser. "Non è stato elegante ma se ne accorgerà anche lui, chiunque conosce Ignazio per la sua gentilezza e la sua cortesia", aggiunge poi l’amico Christian interpellato da Barbara D'Urso. Secondo Daniele Interrante invece "c’è una recidività che presuppone una mancanza di educazione morale". Più pesante il giudizio di Simona Izzo: "Ignazio è un uomo libero ma se diventi un personaggio pubblico hai una responsabilità, forse non è all’altezza del suo nuovo ruolo".