Michelle Hunziker e la setta: "Amavo Eros, lo lasciai a causa loro"

Il 2017 è stato anche l'anno in cui uno dei volti femminili più noti e amati della televisione italiana, Michelle Hunziker, ha portato alla luce un segreto che l'ha afflitta per lungo tempo: la sua dipendenza da una setta che, per circa 5 anni, l'aveva allontanata da tutti i suoi affetti, compreso l'ex-marito Eros Ramazzotti. In questa intervista a Verissimo, che vi riproponiamo, la conduttrice racconta senza filtri a Silvia Toffanin come sia caduta nelle mani della pranoterapeuta Clelia e del suo clan: "Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro' io ho scelto loro". La showgirl svizzera racconta la setta tra regole ferree, punizioni e restrizioni: "Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale". E aggiunge "Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro.