Mediaset sul satellite su Tivùsat

Tutte le reti gratuite Mediaset sono visibili anche via satellite con il servizio TivùSat. Per chi abitualmente vede la televisione attraverso servizi satellitari, TivùSat permette di ricevere tutti i canali e non richiede alcun tipo di abbonamento né modifiche all'orientamento della parabola. Tutte le informazioni per collegare il televisore a TivùSat si possono avere sul sito www.tivusat.tv o chiedendo informazioni in qualunque punto vendita di elettronica di consumo (tv, decoder, computer…).

Ogni apparecchio tv, anche se collegato a un decoder satellitare, riceve perfettamente le reti gratuite Mediaset sul digitale terrestre utilizzando il telecomando originale del televisore.