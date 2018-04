Mediaset si evolve, nuovi loghi di Canale 5 e TG5

E' partita su Canale 5 la campagna di lancio del nuovo marchio della rete e del nuovo logo e del nuovo studio della testata TG5. Lo spot ufficiale che viene mandato in onda inizia con lo storico slogan del lancio di Canale 5 nel 1980 ("Corri a casa in tutta fretta, c’è un Biscione che ti aspetta"). In più ruotano in onda 12 diversi ident con il nuovo logo (declinato nei vari colori delle sigle in onda) e il payoff "Sempre con te".