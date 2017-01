1 aprile 2015 Mediaset leader degli ascolti dei canali tematici free: tante le novità del 2015 Iris, Top Crime, La5, Italia 2 e Mediaset Extra al top: tutte le offerte. Il direttore Marco Costa: "Siamo pronti ad aumentare ancora il grado di innovazione" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:44 - Iris, Top Crime, La5, Italia 2 e Mediaset Extra: l'offerta tematica gratuita Mediaset di intrattenimento è al vertice della prima serata (share 5%) e del day time (4.5%). E questo senza considerare le proposte bambini (Boing e Cartoonito) e news (TgCom24). Marco Costa, neodirettore del bouquet tematico Mediaset, spiega: "La nostra offerta è leader d'ascolto, siamo pronti ad aumentare ancora il grado di innovazione". Tante le novità per il 2015.

Canali tematici free: Mediaset leader Di Chiara Pagnoni

In un panorama di ascolto sempre più attento alle tematiche free (15,8% dello share) Mediaset occupa le prime posizioni: Iris in vetta con l'1,7%, Top Crime al terzo posto (1,12%: "L'ultima nata del pacchetto e già molto avanti rispetto al diretto competitor", commenta Costa), La5 al sesto (0,99%).



L’OFFERTA MEDIASET CANALE PER CANALE:



IRIS IL GRANDE CINEMA - Il canale leader tra i tematici (ottava rete nazionale) è già entrato nel telecomando mentale degli italiani: ogni sera a prescindere dall’offerta delle altre reti è diventato un punto di riferimento sicuro di chi ama il cinema. Trasmette oltre 2.000 film all’anno con una media in prima serata che sfiora il 2% di share. Novità in arrivo il ciclo “Storie di libertà” in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Da domenica 19 a venerdì 24 aprile Iris propone un’intera settimana dedicata ad alcune tra le pellicole più premiate sul tema, in prima e seconda serata, commentate da figure di primo piano della politica e della cultura italiana. Dodici film che raccontano i giorni e i fermenti legati alla Resistenza con interventi di Fausto Bertinotti, Gianpaolo Pansa, Letizia Moratti e altri nomi illustri. Tra i titoli, “Il delitto Matteotti”, “Il mandolino de Capitano Corelli”, “Il generale della Rovere”, “I piccoli maestri”.



LA5 INTRATTENIMENTO AL FEMMINILE - La rete dedicata al pubblico femminile curioso e informato: in cinque anni ha proposto oltre 40 produzioni originali di intrattenimento. Novità in arrivo una nuova produzione (“Grande anch’io”, titolo provvisorio) sui Prediciottesimi (autentici documentari privati che celebrano in maniera faraonica, con risultati spesso comici, l’ingresso nella maggiore età). “Ho sposato un gigante”: reality informativo e leggero sul ménage familiare di un uomo con moglie affetta da nanismo. “Donna Moderna”: magazine di approfondimento, esperimento di triangolazione tra web,Tv e carta stampata. Top Crime



IL MEGLIO DELLE SERIE POLIZIESCHE - E' l’ultima nata del gruppo che ha ottenuto da subito grandi consensi: è terza rete in prime time tra le digitali terrestri gratuite. E’ la destinazione di chi apprezza le serie poliziesche e preferisce il racconto breve rispetto all’impegno di tempo richiesto da un classico film. Sette serate, sette diverse proposte. Novità in arrivo Oltre 100 ore di telefilm in prima visione tv assoluta. Tra questi: “The Affair” (Golden Globe 2015 come miglior serie drammatica) “American Crime”(con Felicity Huffman) “Aquarius” (con David Duchovny)



ITALIA 2 DOCU-REALITY, ACTION ADVENTURE, SPORT - Con le sue proposte a base di adrenalina allo stato puro, si è ritagliata uno spazio importante nel pubblico televisivo tra i più difficili da conquistare: uomini tra i 15 e i 30 anni. Novità in arrivo Action adventure, docu-reality, game e sport con le gare più importanti di basket, SuperBike e motocross. E ancora, un quiz sul campionato di calcio e un avvicente docu-reality sul mondo del pugilato.



MEDIASET EXTRA IL MEGLIO DELLA TV DI OGGI E DI IERI - Un canale di servizio: il meglio della tv Mediaset ritrasmesso in orari e giorni differenti, per raggiungere anche i telespettatori che si sono persi le prime visioni dei loro programmi preferiti. Dalla riproposizione dei grandi show del passato di Mediaset, commentati oggi direttamente dai protagonisti, fino alla programmazione classica dei giorni appena trascorsi Novità in arrivo Ogni mattina, dalle 7 alle 12, è appena partita una nuova proposta: il branded block Novela, una programmazione dedicata a soap opera e telenovele. Al via da aprile nuove serie in prima visione tv assoluta.