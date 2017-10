Mattino 5, Piera Maggio: "Buon compleanno Denise, ovunque tu sia"

"Buon compleanno Denise ovunque tu sia". Non si arrende Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, rapita a Mazzara del Vallo la mattina del 1 settembre del 2004. Ospite di Mattino Cinque la donna manda un messaggio alla figlia, che oggi compie 17 anni. "Non ci siamo mai dimenticati del suo compleanno né di quelle date particolari che vanno sempre ricordate soprattutto quando si tratta di persone scomparse, sono un piccolo appiglio per continuare a parlarne". Dopo la riapertura del caso per analizzare il Dna delle impronte digitali raccolte durante le indagini, Piera Maggio spera nella svolta: "Se dovessero riscontrare il Dna di mia figlia sarebbe molto importante". Eppure rimane l’amarezza per 13 anni di attesa: "La verità processuale è diversa da quella reale ed è giusto che io non condivida la verità dei giudici. Quello di mia figlia è un fallimento della giustizia italiana. Mi devono la verità".