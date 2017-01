Marina La Rosa: "Un reality? Farei solo l'Isola dei famosi"

Nell'immaginario di tutti Marina La Rosa è la "gattamorta" per eccellenza. Star della prima edizione del " Grande Fratello " fece impazzire d'amore Pietro Taricone e intanto flirtava con Lorenzo Battistello . Il 21 gennaio compirà 40 anni e in una intervista al quotidiano "Libero" ha ripercorso la famosa avventura: "L'unico reality che mi interesserebbe fare è l' Isola dei Famosi ".

Marina parla di Pietro, ricorda ancora che scoprì della morte dalla telefonata di un giornalista: "Era speciale e non lo dico perché non c'è più. Quando mi hanno chiamato per commentare la sua morte non sapevo nulla, mi sono precipitata a Terni. Gli ho voluto molto bene, per me è lui il vincitore morale dell'edizione".

Con Taricone, infatti, l'intesa nella Casa è stata molto forte: "L'ho repressa perché capivo che Cristina Plevani, la vincitrice, ne soffriva. Fuori siamo stati molto amici. Un uomo eccezionale, coltissimo: oggi sarebbe a Hollywood". La Rosa parla anche del suo atteggiamento: "Io profumiera? No, vivo il sesso liberamente. Quell'atteggiamento era figlio di un bisogno di contatto: lì stai dentro ad una scatola asettica e anaffettiva".

Opinionista di cronaca nera ne "Il giallo della settimana" di Tgcom24, farebbe un solo reality: "Non me la sentirei di lasciare i bambini, ma mi interesserebbe l'Isola dei Famosi. Anche se ormai non ci vanno più i famosi, ma chiunque. Perché ti riduce al nulla rispetto alle tue esigenze: mi incuriosisce dal punto di vista psicologico".