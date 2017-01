2 marzo 2015 Mara Venier piange in tv dopo un videomessaggio di Sabrina Ferilli A Domenica Live, ospite dell'amica Barbara d'Urso, la conduttrice si è commossa: "Mi è stata vicinissima in un momento molto duro per me" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:37 - Anche se si sono sfidate per anni in tv (Domenica In e Domenica Live), Barbara d'Urso e Mara Venier sono sempre state amiche: "Alla fine di ogni puntata andavamo sempre a cena insieme". La bionda opinionista dell'Isola dei Famosi, ospite dell'amica su Canale 5, è scoppiata in lacrime dopo un videomessaggio di Sabrina Ferilli: "Sei la mia amica del cuore". Così la conduttrice ha spiegato: "Mi è stata vicinissima in un momento molto duro per me".

Ma le sorprese per Mara non sono finite qui. In studio è infatti arrivato anche il marito, Nicola Carraro. Che prima le aveva dedicato un romantico videomessaggio in cui le chiedeva di "risposarlo". La Venier, senza pensarci un attimo, ha risposto: "Sì". Poi Mara ha augurato all'amica Barbara "di incontrare una persona come Nicola". "Io l'ho incontrato a 50 anni, non ero più giovanissima, diciamo, e pensavo che nella vita per me ormai ci fossero solo il lavoro e gli amici. Invece ho finalmente conosciuto l'amore, quello unico, quello vero", ha detto.