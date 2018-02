Mara Maionchi a Matrix: "Sono diventata famosa a 70 anni"

Una vita passata dietro le quinte dello show business come produttrice discografica con centinaia di artisti scoperti e altrettanti consacrati sotto la sua sapiente guida e un successo televisivo arrivato solo in tarda età. La giudice di X-Factor, Mara Maionchi, si racconta a Matrix dove parla di come ha vissuto l’esser diventata "famosa a settant'anni".



Una notorietà arrivata proprio grazie al talent show: "Quando ho iniziato a fare X-Factor con Morgan e Simona Ventura non mi conosceva nemmeno il mio vicino di casa, io ho cercato di non farmi pestare i piedi". Mai banale, nemica del politically correct al punto di essere stata eletta regina del turpiloquio, Mara è amata soprattutto per il suo carattere deciso e la sua schiettezza, come conferma il marito Alberto Salerno a Nicola Porro: "Il suo segreto? Senza dubbio la spontaneità".