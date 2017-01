22 gennaio 2015 Lindsay Lohan, un virus contratto in vacanza la costringe al ricovero L'attrice ha trascorso qualche giorno in ospedale a Londra a causa di una malattia virale presa durante un viaggio in Polinesia. A rischio il docu-reality sulla sua vita Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Lindsay Lohan è stata ricoverata per alcuni giorni a Londra, dopo aver contratto un virus incurabile durante una vacanza in Polinesia, lo scorso dicembre. Secondo quanto riportato dal sito di gossip TMZ, la Lohan è stata dimessa mercoledì una volta scemata la febbre alta che l'aveva colpita, ma la malattia potrebbe compromettere le riprese della seconda stagione del docu-reality sulla sua vita prodotto da Oprah Winfrey.

L'attrice ha contratto il Chikungunya, una rara malattia virale che si trasmette dalle punture di zanzare infette. La Lohan è stata ricoverata al King Edward VII di Londra e dagli Stati Uniti sarebbe giunta in Regno Unito anche la madre, Dina. Una volta dimessa, i medici le avrebbero consigliato di rivolgersi a uno specialista di malattie esotiche.



Il Chikungunya è un virus per il quale non esiste ancora né cura, né vaccino, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità assicura che solo in rarissimi casi può essere fatale. I sintomi (febbre, dolori muscolari, gonfiore e eruzioni cutanee) possono protrarsi per mesi e in alcuni casi per anni. Non è noto quanto grave sia la Lohan, che in un primo momento aveva sottovalutato la malattia. “Non permetterò che un virus mi rovini la mia tranquilla vacanza”, aveva twittato l'attrice, postando una sua foto in spiaggia con gli amici.



La Lohan si trova a Londra perchè impegnata in uno spettacolo teatrale. Nelle prossime settimane, la 28enne ex stellina della Disney sarà in tv in veste di testimonial di una società di assicurazioni in uno spot, che andrà in onda durante il Super Bowl XLXIX l'1 febbraio. La malattia potrebbe però compromettere i piani futuri dell'attrice che ha in programma tre film e soprattutto le riprese della seconda stagione del docu-reality sulla sua vita prodotto da Oprah Winfrey.