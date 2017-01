La Velina XL: "Peso 177 chili, aiutatemi a dimagrire"

Sul bancone di "Striscia la Notizia" è diventata famosa grazie alle sue forme oversize, nei panni della Velina XL, ma ora i chili in più sono un problema per Emanuela Aurizi. Ospite del salotto di Barbara d'Urso ha infatti svelato: "ho continuato a mangiare e sono arrivata a 177 chili. Non credere a quelle che dicono non mangiano nulla, non è vero". I rischi per la salute ci sono, ma lei sdrammatizza: "C'è tempo, le bilance arrivano fino a 220 chili".