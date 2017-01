La strada dei miracoli, Padre Georg: "Benedetto XVI si prepara alla morte"

"Il Papa Emerito Benedetto XVI pensa alla morte e si prepara alla morte". L'importante rivelazione arriva da Mons. Georg Gäenswein, Prefetto della Casa Pontificia e Segretario particolare di Papa Ratzinger, che ha rilasciato un'intervista al nuovo programma Mediaset " La strada dei miracoli ", condotto da Safiria Leccese e in onda questa sera in prima serata su Retequattro, per il primo di otto appuntamenti. A Tgcom24 un'anticipazione dell'intervista.

"Il Papa e io abbiamo parlato della morte diverse volte – afferma Mons. Georg Gäenswein - È chiaro che un uomo che tra poco compirà 88 anni pensi a questo, ma la sua è un'arte cristiana… perché prepararsi alla morte vuol dire prepararsi all'incontro con Dio e questo è un incontro decisivo".



L'arcivescovo tedesco, nella lunga intervista parla anche delle minacce dei fondamentalisti islamici dell'Isis rivolte a Papa Francesco: "Il Papa per se stesso non ha paura. Ne ha per i fedeli e bisogna certamente prendere sul serio queste minacce".



Sul tema dei miracoli Mons. Georg Gäenswein risponde: "La cosa importantissima di questi fenomeni è distinguere bene il falso dal vero, il misticismo dal vero miracolo. Ci sono molti casi di apparizioni e di rivelazioni private... pertanto, personalmente, sono molto cauto".



Infine l'arcivescovo racconta del poco tempo libero a disposizione e svela di amare la montagna, la musica di Gianna Nannini e di Eros Ramazzotti e di avere una passione per il tennis.



Mons. Georg Gäenswein non è l'unico protagonista della prima puntata di "La strada dei miracoli", che racconterà anche le storie di Papa Francesco, Natuzza Evolo e Suor Maria Laura Mainetti e si occuperà del fenomeno delle lacrimazioni della Madonnina di Civitavecchia.