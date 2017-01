L'ex tronista Ludovica single? "Io e Fabio ci siamo presi una pausa"

Sull'isola delle tentazioni erano rimasti uniti, senza lasciarsi ammaliare dalle provocazioni, e sui social fino a qualche tempo fa erano tutti baci e sorrisi. Dopo qualche settimana di quotidianità hanno però deciso di allontanarsi. "Sono sempre stata una persona molto corretta, in primis su ciò che provavo e provo e non accetto che veniate a giudicarmi su ciò che non conoscete" ha spiegato "Su ciò che riguarda la mia vita privata, i miei sentimenti, vi chiedo di portarmi rispetto. Vi assicuro che dietro ad un sorriso tante volte si nasconde altro".



Ludovica non ha voluto approfondire cosa sia questo 'altro', ma su Instagram negli ultimi tempi ha condiviso solo scatti in solitaria. Tra questi anche uno in cui indossa una t-shirt con la scritta 'Libera': agosto da single per lei?