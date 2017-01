Kledi Kadiu è diventato papà di Lea

"Finiti i miei impegni posso ora dedicarmi anima e corpo al lavoro più bello, quello di padre. Voglio ora godermi questa felicità, che è la più grande che un uomo possa provare". L'annuncio più bello di Kledi Kadiu arriva su Facebook : il ballerino albanese che si è fatto conoscere in Italia grazie ad " Amici " è diventato papà . Lea è nata dall'unione con Charlotte Lazzari , con la quale vive una bellissima storia d'amore da pochi mesi.

Kledi ha postato una foto sul social network che lo ritrae in ospedale, con la compagna e la bambina, stretto in un tenerissimo abbraccio a tre. Il ballerino ha 41 anni ed è diventato papà per la prima volta. Charlotte invece ne ha 23 ed è una ballerina di origine francese. Il loro è stato un colpo di fulmine a poco meno di un anno dall'incontro sono già diventati genitori. Ora i fan aspettano le nozze....