Kledi Kadiu diventa papà per la prima volta: "A gennaio nascerà la mia bambina"

"Finiti i miei impegni posso ora dedicarmi anima e corpo al lavoro più bello, quello di padre. Voglio ora godermi questa felicità, che è la più grande che un uomo possa provare", ha dichiarato il ballerino all'Adnkronos.



Kledi e Charlotte Lazzari, ballerina di origine francese di 23 anni, si frequentano da 6 mesi. La coppia ora è in vacanza in Sardegna, ma presto si sposterà a Rimini, dai genitori di lei. Prima di rivederlo ad Amici, il programma di Maria De Filippi che lo ha lanciato nel 1996, Kledi sarà impegnato con il balletto di Roma in Contemporary Tango, spettacolo in scena al Teatro Verdi di Padova il 3 ottobre.