Isabella Biagini: sfrattata viene investita da una macchina

Un videomessaggio per Barbara d'Urso, direttamente dall'ospedale. Isabella Biagini fa il punto della situazione nella prima puntata del 2017 a "Pomeriggio Cinque". A Natale, dopo lo sfratto, l'attrice è stata investita da un'auto mentre raggiungeva il suo cagnolino. Il periodo nero per il volto delle commedie Anni 70 sembra non avere fine.