Il Segreto, le anticipazioni della puntata di domani

Le tensioni che dividono i protagonisti della soap opera "Il Segreto", in onda tutti i giorni su Canale 5, continuano anche nella puntata di venerdì 23 giugno. Costretta da Garrigues ed Eulalia a una situazione sempre più drammatica e non sapendo in che modo salvarsi, Francisca decide di chiedere aiuto al nemico Severo Santacruz, lasciandogli un biglietto nella tasca. Momento particolarmente difficile anche per Nicolas, convinto che gli Ulloa tengano nascosta Mariana. Il fotografo accusa Alfonso arrivando addirittura ad aggredirlo.