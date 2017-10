Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Mauricio racconta mentendo alla Guardia civile che le sue ferite sono dovute all'aggressione da parte di un branco di lupi.



Francisca ordina a Fe di non provocare più Mauricio e, suo malgrado, la ragazza accetta di sottomettersi agli ordini della signora e inizia a trattarlo diversamente.



Nicolas parla ad Hernando dei suoi sospetti su Damian, ma Hernando sembra non credergli. Nonostante ciò, tende una trappola a Damian, che in questo modo rivela in tutta la sua mostruosa crudeltà, aggredendo suo padre, il dottore e poi Beatriz.



Una volta trascinata la ragazza nel magazzino, decide di farla finita e appicca un incendio: Beatriz ed Hernando riescono a salvarsi. L’uomo salva anche Damian, ma il giovane, dopo aver chiesto perdono al padre e alla sorella, esala l'ultimo respiro.



Carmelo ed Adela si accordano per partire insieme segretamente, ma poco prima la donna viene a sapere da Garrigues che Carmelo ha ucciso suo marito quindi, disperata, lo caccia via dicendogli di non volerlo vedere mai più.



A Los Manantiales ormai non c’è più un bel clima. Hernando soffre per la perdita del bambino di Camila e per non essere riuscito a salvare Damian durante l’incendio.



Fe ripensa a sua sorella e non può evitare di scoppiare in lacrime. Mauricio se ne accorge: le chiede spiegazioni, ma Fe lo allontana bruscamente. Anche Francisca avverte la malinconia della donna e la minaccia di licenziarla se non tornerà a sorridere e a comportarsi come sempre.



Nel frattempo a Puente Viejo Francisca riceve il vescovo nella speranza di guadagnarsi la sua alleanza contro Cristobal. Quest'ultimo, nel frattempo, tiene Carmelo sempre più in pugno e manovra a suo piacimento anche Onesimo.



Gli uomini del villaggio, servendosi di Emilia come esca, scoprono che è Hipolito l’uomo mascherato che spaventa le donne del paese. Anche Gracia è vittima del suo comportamento.



Adela è decisa a non voler sapere più niente di Carmelo. Il suo amore si è trasformato in rancore da quando ha scoperto che Cristobal lo obbliga a restare al suo servizio; in caso contrario ucciderà Ulpiano



E mentre Hernando parte per un viaggio d'affari, a Los Manantiales arriva una nuova ventata fresca: la migliore amica di Camila, Lucía…