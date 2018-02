Il San Valentino perfetto secondo i protagonisti di Beautiful

Se anche quest’anno siete a corto di idee per San Valentino, non preoccupatevi. In vostro soccorso arrivano gli attori della telenovela più seguita al mondo, per rivelare cosa pensano del giorno più romantico dell’anno e come vorrebbero passarlo. Infatti chi meglio di Brooke Logan e Bill Spencer Jr di Beautiful può darci qualche dritta su come passare un San Valentino memorabile? Non aspettatevi però festeggiamenti costosi o regali di lusso fuori dalla vostra portata, anzi! Pur essendo attori milionari, quello che desiderano veramente sono viaggi e cenette romantiche, per poter finalmente passare una giornata con le persone che amano e “godersi una serata insieme”.