Il Karaoke torna in tv con Pintus Da Elisa alla Chiatti, ecco gli amarcord

30 marzo 2015 Il Karaoke torna in tv con Pintus

17:32 - Riecco il Karaoke. Da questa sera, alle 20, Angelo Pintus riporta lo show su Italia 1, 20 anni dopo Fiorello. Quaranta puntate in 8 città italiane, il Karaoke animerà le piazze della penisola con la buona musica. Protagonista sarà la gente comune, trascinata dall'ex comico di “Colorado”, pronto a questa nuova avventura: "E' dal 1992 che sognavo di fare questo programma – dice Pintus a Tv Sorrisi e Canzoni - per questo ho tanta energia".

Il Karaoke fece cantare le piazze italiane e per la prima volta spuntarono anche aspiranti cantanti, allora sconosciuti, come Elisa, Tiziano Ferro, Camila Raznovich e Laura Chiatti. "Sono più di 20 anni che sognavo il Karaoke, da quando ho visto le prove di quello del '92 di Fiorello. Ero in piazza ad Alassio e facevo il cameriere", racconta Pintus, entusiasta di essere alla guida di un programma che ha segnato un'epoca e per nulla spaventato dalla concorrenza. "Mi immagino che lo vedano una nonna, una mamma, un bimbo, un po' tutti. E' una cosa che fa compagnia”, afferma il comico, che si aspetta grande partecipazione popolare: "Il Karaoke non è una gara, ma un modo per stare insieme. Qui nessuno ti giudica, nessuno ti promette niente, nessuno ti dirà: 'Per me è no'. Ci vieni per fare una bella cantata e poi rivederti a casa".



A ogni puntata possono partecipare 12 persone, che si dividono a coppie, 6 canzoni. Il vincitore viene decretato dal pubblico in piazza a suon di applausi. I telespettatori possono cantare seguendo il testo dei brani sullo schermo. Le canzoni saranno scelte in un repertorio degli ultimi 15 anni “perché Italia 1 è una rete giovane – spiega Roberto Cenci, regista e direttore artistico – però inseriamo anche dei classici della musica italiana".



I casting sono già partiti a metà marzo a Verona e approderanno a Vietri sul Mare (Sa) il 29 e 30 marzo, e a Cetara (Sa) l'1 e 2 aprile, per spostarsi in Puglia il 22 e 23 aprile a Martina Franca (Ta) e a Ostuni (Br), il 25 e 26 aprile. Per partecipare basta essere maggiorenni. Ci si può iscrivere sul sito www.karaokeitalia1.mediaset.it oppure bisogna presentarsi il giorno prima nelle piazze dove avvengono le selezioni.