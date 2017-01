I Muppets come le star di Hollywood: anche Miss Piggy e Kermit divorziano

5 agosto 2015 I Muppets come le star di Hollywood:

11:08 - Anche i Muppets divorziano. Con un post sul suo profilo ufficiale, Miss Piggy ha annunciato la fine della relazione con Kermit la Rana, specificando che continueranno a far coppia sul piccolo schermo nello show "The Muppets", il reboot della serie, in onda dal 22 settembre su ABC. I pupazzi di feltro si adeguano alle star di Hollywood e si fanno pubblicità con il gossip: "Non vedo l'ora che i tabloid speculino su questa storia", ha detto la maialina.

Un vero e proprio comunicato pubblicato sui social segna la fine della storia d'amore tra Miss Piggy e Kermit. "Dopo una lunga riflessione, profonde considerazioni e notevoli battibecchi siamo giunti alla difficile decisione di interrompere la nostra relazione amorosa", ha scritto la maialina, annunciando che la coppia non avrebbe aggiunto altre dichiarazioni in merito "a meno che non arrivi l'offerta giusta".



In realtà Miss Piggy, per nulla affranta dalla separazione, ha parlato del suo divorzio al panel ABC del Television Critics Association press tour, dove la coppia ha presentato il "dietro le quinte" del nuovo show. "La separazione mi darà grande celebrità", ha detto la maialina, affatto turbata nemmeno dalla notiza che Kermit ha un'altra. La Rana sta infatti frequentando un'altra maialina, che lavora per il marketing di ABC, fanno sapere gli insider.



Il divorzio tra Miss Piggy e Kermit arriva dopo quelli di Ben Affleck e Jennifer Garner, di Gwen Stefani e Gavin Rossdale, e dopo quelli annunciati e smentiti di Marge e Homer Simpson e di Will Smith e Jada Pinkett. La trovata della separazione è la mossa ironica adottata da ABC per promuovere l'atteso reboot de I Muppets, in arrivo a fine settembre. Al timone dello show ci sono Bill Prady, già sceneggiatore della serie e papà di The Big Bang Theory, e Bob Kushell, che hanno annunciato la presenza di super ospiti come gli Imagine Dragons e Reese Whiterspoon. I due autori hanno fatto sapere che le nuove avventure dei Muppets si svolgeranno sul posto di lavoro e che la serie è girata sullo stile di The Office e Modern Family.