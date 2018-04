I mille volti di Fabrizio Frizzi: da giocatore di basket a musicista

I mille volti di Fabrizio Frizzi: a Pomeriggio Cinque alcuni video inediti del conduttore appena scomparso regalati al pubblico dal direttore del Tg 5, Clemente Mimun. Nei video si mostra Fabrizio mentre gioca a basket, una delle sue grandi passioni, o mentre suona il piano. In altri momenti si vede un Fabrizio goliardico che canta in compagnia di alcuni suoi amici un “Buon compleanno” a squarciagola o che concede dei videoselfie ai fan mentre parla come “Woody”, il personaggio di Toy Story da lui doppiato. Un Fabrizio buono, pulito e genuino come non lo si è mai visto.