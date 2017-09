GFVIP 2, Serena Grandi in lacrime: "Voglio tornare a casa"

Nella stazione del Grande Fratello Fratello Vip nascono le prime tensioni: Cristiano Malgioglio non riesce a dormire da giorni perché Serena Grandi respira rumorosamente durante la notte. Il paroliere dice di non sopportare più questa situazione: "Non dormo da una settimana, vado in crisi, io voglio dormire, basta!". L'attrice non reagisce bene a questa sfuriata e va via in lacrime: " Me ne vado a casa mia, non so cosa dirvi, io ho problemi di sinusite, di tutto, piango perché sono stressata, è diventata una cosa esagerata, ognuno ha la sua dignità", conclude sfogandosi con gli altri Vip.