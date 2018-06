GF, Floriana: "Matteo mi ha offesa e ho denunciato Simone. Non dirò il perché"

"Matteo mi ha offesa, ha detto che sono brutta e che non mi avrebbe mai portato a letto. Una donna di 40 anni come me merita rispetto, specie da un ragazzino di 21". Dichiarazioni al vetriolo quelle di Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, all'indirizzo di Matteo Gentili, finalista della quindicesima edizione del reality. L'ex concorrente romana era entrata nella casa durante la semifinale di martedì 29 maggio.



In collegamento da Roma con lo studio di Mattino Cinque racconta gli insulti di Matteo a telecamere spente. Poi la stoccata a Simone Coccia: "Tempo fa avevo fatto un esposto alla polizia per alcuni suoi comportamenti. Ma non chiedetemi di spiegare il motivo. Sono cose delicate". La Secondi fa salire il mistero sul suo rapporto con l'attuale compagno della deputata pd Pezzopane. "Non siamo stati insieme ma abbiamo vissuto insieme per un anno, gli ho dato una mano. Poi le nostre strade si sono separate". Resta però il mistero sulla denuncia.