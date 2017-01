Gerry Scotti: "In autunno vi porto quattro show e un po' di... magia"

Gerry Scotti va in vacanza, ma già pensa alla prossima stagione televisiva che lo vedrà protagonista di Canale 5 con quattro show e qualche novità, a partire da " Masters of Magi c ", il campionato mondiale di magia, tenutosi a Rimini il mese scorso: "Saranno quattro o cinque prime serate, in onda a gennaio", spiega il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni. Scotti però sarà sul piccolo schermo anche ad agosto, con le repliche de " Lo Show dei Record ".

"E' uno spettacolo senza tempo, non invecchia", dice il conduttore del programma dei Guinness, che Canale 5 sta riproponendo da lunedì 3 agosto.



Un evergreen Lo Show dei Record, come altri titoli che vedono Scotti al timone. In autunno ripartiranno anche Avanti un Altro e Tu si que vales, dove il conduttore sarà giudice al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Mara Venier. Le registrazioni della prima puntata del talent sono appena terminate, ma Scotti non svela nulla: "Posso solo dirvi che è stata una bellissima rimpatriata", dice, mentre si sbottona di più su Caduta libera, il quiz show della fascia pre-serale, che ha debuttato nella scorsa stagione con grande successo, grazie anche alla sua botola. "Eravamo convinti che piacesse solo ai bambini. Invece al gente mi ferma e mi dice 'Vorrei provare la botola'", dice Scotti. Caduta Libera tornerà in tv a gennaio, "con qualche ritocco, ma niente di strutturale", rivela il conduttore, aggiungendo che si sta pensando di trasferire il programma in Italia (finora si è registrato in Spagna).



Gerry Scotti ha molto che bolle in pentola, al di là delle trasmissioni consolidate: "Io mica mi fermo – assicura – Continuo a provare "numeri zero" di nuovi quiz e game show. Ce n'è in ballo un paio". Insomma aspettiamoci altre novità.