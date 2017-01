10 marzo 2015 Gb, gaffe a sfondo razzista: la Bbc sospende Clarkson dalla conduzione di "Top Gear" L'emittente apre un'inchiesta interna per decidere le sorti dello showman, da tempo al centro delle polemiche. Salta la puntata di domenica del programma Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - La Bbc ha annunciato di aver sospeso Jeremy Clarkson, il conduttore della celebre trasmissione automobilistica dedicata al mondo dell'auto "Top Gear". La motivazione ufficiale è una "lite" con un produttore, ma da tempo l'operato del personaggio televisivo era sotto osservazione da parte dell'emittente pubblica britannica. Più volte, in passato, Clarkson era stato infatti protagonista di gaffe a sfondo razzista, che lo avevano già fatto finire nei guai.

Lo showman era stato ammonito dalla tv britannica e poi minacciato di essere licenziato al successivo 'scivolone'. La Bbc ha fatto sapere che il programma, seguito da milioni di persone e considerato come uno dei più di successo per l'emittente, non andrà in onda come previsto domenica prossima. Sulla vicenda è stata avviata una inchiesta che dovrà decidere sulla sorte del conduttore.