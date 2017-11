Francesco Monte e Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show: "Noi, ex delle Rodriguez..."

Francesco Monte, modello e attore pugliese, è da diversi giorni sotto i riflettori per essere stato lasciato in diretta dalla fidanzata Cecilia Rodriguez, che dalla Casa del Grande Fratello Vip gli ha preferito il ciclista Ignazio Moser. Ospite al Maurizio Costanzo Show, nonstante la sgradevolezza di una situazione vissuta non in privato ma davanti agli occhi di terzi, Monte ammette di essere ancora innamorato di Cecilia. Assieme a lui in studio c'è anche Stefano De Martino, a sua volta ex di Belen Rodriguez, che alterna momenti di serietà e divertimento anche grazie agli interventi di Dario Vergassola.