Eva Longoria col maxi-pancione sulla Walk of Fame

Sembrava di essere sul red carpet degli Oscar. Tante le star che hanno festeggiaro Eva Longoria, che ha conquistato una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L’ex “casalinga disperata” ha ricevuto il prestigioso riconoscimento davanti a molti amici e celebri colleghi: oltre al marito José Baston, c'erano Felicity Huffmann, co-star nella serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Victoria Beckam e Ricky Martin, Anna Faris, Melanie Griffith, Reese Witherspoon. L'attrice di origini messicane si è presentata alla cerimonia con tanto di maxi-pancione, a breve darà alla luce il suo primo figlio con Baston, sposato nel 2016. La Longoria, firmataria del movimento Time's Up, ha dedicato il prestigioso riconoscimento alle donne e alle minoranze ispaniche.