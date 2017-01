Fiorello, fisico da 10 e lode in vacanza con la sua fan preferita

Un papà con un fisico da 10 e lode. In vacanza a Taormina Rosario Fiorello sfoggia una forma perfetta. I capelli lunghi e leggermente brizzolati, come mostrano gli scatti di Nuovo Tv, lo showman torna ragazzino mentre gioca in piscina con la figlia Angelica (10 anni) nata dall'amore con la moglie Susanna Biondo. Per questo break estivo vuole pensare solo alla sua fan preferita...