Festival di Sanremo 2016, i Kiss originali twittano Elio e le storie tese

Anche in una edizione deludente sul piano dei risultati (né il podio né l'ambito ultimo posto. Ma nemmeno il premio della critica che in passato era sempre stato loro), gli Elio e le storie tese hanno trovato il modo di appuntarsi una medaglia al petto. Merito del travestimento della finalissima. Dopo i Rockets del 1996 e i tenori ciccioni del 2013, è stata la volta di maschere e costumi iconici come quelli della band hard rock.



Ed essere citati prima da Gene Simmons e poi twittati direttamente dalla band dopo la visione del filmato (il ché significa che la band ha apprezzato), è sicuramente un risultato non da poco. Ci auguriamo solo una cosa: conoscendo l'attenzione di Simmons e soci per tutto ciò che concerne marketing e merchandising, speriamo non arrivi una fattura per utilizzo di marchi registrati...