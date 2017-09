Federica Pellegrini: "Sono single e adesso mi prendo i miei spazi"

Ha trascorso una settimana a Formentera con le amiche e... si è proprio divertita. Federica Pellegrini lo racconta a Silvia Toffanin nello studio di "Verissimo" (in onda sabato 30 su Canale 5), confermando di non avere nessuna relazione e di volersi godere i suoi tempi e i suoi spazi: "E' stata la mia prima vacanza da single, però è stata divertente come gli altri anni".

"Era da tanti anni che ero fidanzata quindi, onestamente, adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi", ha aggiunto la campionessa di nuoto, che ha anche ammesso di non avere nessuna intenzione di ritirarsi, almeno fino al dopo Tokyo (2020) quando avrà 32 anni. "Il tempo passa velocissimo...". In quanto ai progetti futuri, niente di certo, se non che se diventasse un'allenatrice sarebbe "una tosta". Intanto sfila in passerella... come una modella!