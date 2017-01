Fabio Volo, la bufala della morte corre in Rete sfruttando il nome di Tgcom24

Fabio Volo sta benissimo. E questa è la vera notizia. La bufala invece, circolata in Rete nella mattinata di lunedì, è che l'attore-scrittore sarebbe morto in un incidente stradale. Una bufala messa in circolazione da un sito con la testata tgcom24news e con l'indirizzo internet tgcom24news.wordpress.com. Tgcom24 ovviamente in tutto questo non c'entra nulla e anzi, dal momento che non è la prima volta, si augura che la cosa non si ripeta più.