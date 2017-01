Eva Grimaldi, baci hot con l'amica attivista

Eva Grimaldi baciata dal sole di Formentera e non solo. L'attrice è in vacanza alle Baleari con l'amica del cuore Imma Battaglia, attivista e fondatrice dell'associazione Lgbt. Le due si scambiano tenerezze e sorrisi sulla spiaggia dell'isola spagnola, come emerge dalle foto pubblicate da Novella 2000. La Grimaldi si concede anche un topless tra le onde, una nuotata in libertà prima di concentrarsi sui prossimi impegni in tv.