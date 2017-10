Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: "Il 10 novembre diventeremo marito e moglie"

Juliana Moreira convola a nozze con Edoardo Stoppa. L'inviato di “Striscia la notizia” ha annunciato il matrimonio in esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 25 ottobre. "Io e Juliana abbiamo pensato spesso al matrimonio, ma ci spaventava l’idea di organizzare tutto. Una settimana fa, approfittando che il papà di Juliana è venuto a Milano a trovarci per alcuni giorni, ci siamo detti: '“Perché non ci sposiamo adesso, che siamo tutti qui?'".