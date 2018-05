Domenica Live, incidente sexy per Aida Nizar

Il ciclone spagnolo Aida Nizar si è abbattuto su Domenica Live. Dopo l’uscita dal Grande Fratello, la vulcanica concorrente del reality è stata ospite di Barbara d’Urso dove ha dato vita ad un vero e proprio show con tanto di incidente sexy. La padrona di casa è stata così costretta a suggerirle di tirare su la scollatura per evitare di mostrare più del consentito ma la richiesta non ha sortito l’effetto desiderato. "Ho un seno bellissimo, era enorme, poi l’ho tagliato. Anche tu hai un seno bellissimo", ha replicato Aida che non contenta ha deciso di tastare in diretta il seno della conduttrice per constatarne la naturalezza. Quasi imbarazzata, la d'Urso ha cercato di proseguire chiedendole come mai, nonostante piaccia tanto al web, venga sempre buttata fuori dai reality: "Non sono fatta per i reality, io sono fatta per stare lì accanto a te", ha risposto serafica la spagnola.