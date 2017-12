Domenica Live, ecco la nuova Nadia Rinaldi

Dopo aver perso 75 chili e subito un’operazione chirurgica di 3 ore e mezza, ecco la nuova Nadia Rinaldi. Per la prima volta a Domenica Live l’attrice si mostra nella sua “nuova” mise. Una donna cambiata, bellissima e sexy con molti chili in meno e un sorriso sul volto in più. Tutti gli ospiti del parterre di Barbara D’Urso hanno acclamato la ben riuscita operazione per riempire e tonificare pancia e glutei del dottor Pietro Lorenzetti facendo i complimenti a Nadia che ha commentato: “Ho cominciato a riapprezzare delle cose che prima non mi potevo permettere”, indossando un completino sexy che mostra tutte le sue grazie. Parlando di chirurgia estetica gli ospiti in studio hanno poi aggiunto: “Il caso di Nadia questo è uno dei casi in cui la chirurgia crea felicità, non c’è l’eccesso e va bene”. Una trasformazione che ha permesso ad una donna che non si accettava più a tornare ad amarsi.